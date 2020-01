R. Kelly mist zitting door operatie aan hernia

De operatie vond afgelopen week plaats in een ziekenhuis in Chicago. Na de ingreep keerde Kelly donderdagavond weer terug in de gevangenis. Volgens TMZ mocht de zanger geen bezoek krijgen in het ziekenhuis.

Kelly, die momenteel vastzit op verdenking van seksueel en psychologisch misbruik, leek al een tijdje last te hebben van zijn rug. In september diende zijn advocaat al een aanvraag in om hem te laten behandelen aan „verschillende medische problemen.” Hij krijgt voorlopig medicijnen.

Ook in 2019 miste de zanger een zitting. Dat was volgens Kelly’s advocaat echter buiten zijn schuld om gebeurd, want de zanger zou niet zijn opgehaald uit de gevangenis.