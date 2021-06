Wat zoekt Angelina Jolie bij oude vlam?

De kennis uit de kring van Angelina Jolie weet in The Sun te vertellen dat zowel Pax (17) als Knox (12) al hebben kennisgemaakt met Hollywoodacteur Jonny Lee Miller. Dat Knox de eerste was die Angelina aan hem voorstelde, verbaast hem niet. „Knox is een lieve jongen. Het ligt voor de hand dat Angelina besloot dat het het gemakkelijkste was om hem als eerste te laten kennismaken met haar oude liefde. En ze konden direct enorm goed met elkaar opschieten.”

Angelina Jolie en Jonny Lee Miller waren anderhalf jaar lang een echt Hollywoodkoppel Ⓒ Getty Images

Jonny Lee Miller en Angelina Jolie leerden elkaar kennen in 1995, toen ze allebei meespeelden in de film Hackers. In maart 1996 trouwden ze. Hun huwelijk werd echter geen succes, omdat ze elkaar amper zagen door hun Hollywoodcarrière. In september 1997 gingen ze dan ook uit elkaar, al zou hun scheiding pas in 1999 officieel worden.

Angelina Jolie, die later trouwde met Billy Bob Thornton en net de vechtscheiding met haar derde echtgenoot Brad Pitt achter de rug heeft, noemde de scheiding van haar eerste echtgenoot al eens ’de grootste fout in haar leven’. Nu ze de band met hem weer aanhaalt, gaat het dan ook snel. Nog maar een paar dagen later leert ook zoon Pax (17) de man kennen ’over wie Angelina altijd zo vol genegenheid sprak’. „Ze waren er maar kort, maar ook zij leken goed met elkaar overweg te kunnen.”

Of Angelina opnieuw de liefde heeft gevonden bij haar oude vlam? Woordvoerders van de twee weigeren commentaar. In elk geval zou de actrice dolblij zijn dat Pax, die straks naar New York verhuist voor zijn opleiding, daar in elk geval al ’een vertrouwd gezicht’ heeft bij wie hij terecht kan.