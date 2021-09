Videoland Academy: Talenten van de toekomst

Sterren

Harry Potter-acteur Tom Felton aan de beterende hand

De Britse acteur Tom Felton is weer opgeknapt nadat hij donderdag onwel was geworden tijdens een golfevenement. De 34-jarige Felton, die in de Harry Potter-films de rol van Draco Malfoy speelde, laat zaterdagavond in een eerste reactie na het incident weten dat hij ’aan de betere hand’ is.