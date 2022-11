Rapper Takeoff (28) van hiphopformatie Migos doodgeschoten

Hoewel het nieuws nog niet officieel is bevestigd, wordt zijn dood door meerdere media gemeld. Op sociale media gaan tevens berichten rond van mensen die vertellen dat Takeoff recht voor hun ogen werd neergeschoten. De politie van Houston bevestigt een schietpartij waarbij ten minste één persoon om het leven is gekomen, maar wil niet zeggen dat het om de rapper gaat.

Kirshnik Khari Ball, zoals de rapper in het echt heette, vormde samen met zijn oom Quavo en zijn neef Offset, het hiphoptrio Migos. In 2018 traden de rappers nog op in Nederland tijdens het festival Woo Hah! in Hilvarenbeek.

Volgens omstanders zou ook Quavo geraakt zijn bij de schietpartij in Houston, anderen spreken dat nieuws tegen. De politie laat weten dat twee andere slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht.