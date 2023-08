Belgische radio-dj blijft vastzitten in onderzoek kinderporno

De Belgische radiopresentator die is opgepakt voor het bezit en het verspreiden van kinderporno blijft voorlopig toch in de gevangenis. De rechter besloot eerder woensdag dat Sven Pichal de uitkomst van het onderzoek thuis mocht afwachten met een enkelband, maar het Belgische Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen die beslissing.

Ⓒ VRT