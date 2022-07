Premium Het beste van De Telegraaf

Videoland blikt terug op 2020 Weglacherige Akwasi krijgt vrij spel in docu rond Zwarte Pieten-rel

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Videoland

Videoland lijkt een abonnement te hebben genomen op documentaires over omstreden figuren. Emile Ratelband heeft zijn eigen docureeks, die over André Hazes verschijnt later en nu wordt Akwasi, kritiekloos, op het schild gehesen. „Door de grote druk ben je niet altijd even handig.”