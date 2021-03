Arrestatiebevel tegen ex George Michael

De 47-jarige kapper wordt ervan beschuldigd op 21 december een raam te hebben vernield in Le Fix Natural Beauty Bar, een winkel in gezondheids- en schoonheidsartikelen. Schade: ruim negenhonderd euro.

Fawaz – die een relatie had met George Michael toen de zanger op Eerste Kerstdag 2016 overleed – had hierover dinsdag tekst en uitleg moeten geven, maar liet in plaats daarvan de districtsrechter van Westminster Magistrates’ Court in zijn hemd staan.

Derde keer

Die besloot vervolgens een bevel uit te vaardigen voor zijn arrestatie. Het was de derde keer dat Fawaz niet kwam opdagen. De eerste keer was hij naar de verkeerde rechtbank gestuurd en een administratieve fout leidde ertoe dat hij afgelopen maand niet op de hoogte was gebracht van de zitting.

Het was Fawaz die op 25 december 2016 het levenloze lichaam van George Michael aantrof in zijn woning in Goring-on-Thames, Oxfordshire. De popster overleed op 53-jarige leeftijd aan meerdere gezondheidsproblemen.