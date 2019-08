’Ex on the beach’-Harrie wil stoppen met seks

V.l.n.r.: tante Liesbeth Snijders, trainer Nieky Holzken, moeder Lilian Snijders, Harrie Snijders met hond Pablo, oma Trui Pruimboom en vader Sjef Snijders. Ⓒ Mark Engelen

Tweemaal schitterde Harrie Snijders in Ex on the beach. Nu krijgt hij een eigen realityprogramma. In Harrie: van het kamp naar de ring gaat hij zich tot in de puntjes voorbereiden op een bokswedstrijd. „Dat betekent mijn conditie op peil brengen, geen drank en geen seks. Een uitdaging”, stelt Snijders vast.