Rapper Bad Bunny zegt sorry voor belediging Harry Styles

De boodschap verscheen vorige week op het grote scherm van het festivalpodium toen Bad Bunny het nummer El Apagón deed. De strekking was dat Styles dat nummer nooit zo goed zou kunnen doen als de rapper uit Puerto Rico.

Over de beledigende boodschap was veel te doen, vooral ook omdat Bad Bunny zich onthield van commentaar. Tijdens zijn tweede optreden op Coachella dit weekend kwam hij er toch op terug. Op het scherm verscheen een boodschap waarin hij zich verontschuldigde. „Sorry Harry, het was een foutje van mijn team”, stond er te lezen. Eerder liet het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de visuele effecten tijdens het optreden, waar korte boodschappen deel van uitmaakten, al weten dat Bad Bunny het niet eens was met de sneer naar de Britse artiest.

De 29-jarige Bad Bunny, die eigenlijk Benito Antonio Martínez Ocasio heet, kan terugkijken op een geslaagd Coachella. Vorige week was hij de eerste Latijns-Amerikaanse headliner van het festival in Californië en afgelopen zaterdag trad hij, voordat hij aan zijn eigen show begon, nog op met Gorillaz.