Brits model Kelly Brook bekent: ’Ik ben dikker gelukkig’

Door Eva de Rond

Ze was het eerste Britse model dat in 2005 bovenaan de lijst van ’meest sexy vrouwen’ van het tijdschrift FHM prijkte, maar toch was Kelly Brook (43) in haar jonge jaren allesbehalve zeker over haar lichaam. Sterker nog, toen ze dun was, dacht ze dat ze ’nooit goed genoeg’ was. Maar nu ze een maatje meer heeft, zit Kelly beter in haar vel dan ooit. „Op dit moment boeit het mij niet dat mijn buik over mijn spijkerbroek hangt.”