Keizer van de Balkan Goran Bregovic in Amsterdam

Goran Bregović (73) is in voormalig Joegoslavië al decennia lang een levende legende. Vrijdag 21 juli komt hij voor een optreden naar Nederland. Alle stoelen worden weggehaald uit het Concertgebouw in Amsterdam, zodat de grote zaal verandert in een dorpsplein in de Balkan waar een feest plaatsvindt, liefst met heel veel wijn.

Goran Bregovic zet vrijdag het Concertgebouw in vuur en vlam. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock