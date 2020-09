Trijntje Oosterhuis ontvangt Oeuvre Award

„Wat lief en wat ontzettend leuk! Helemaal te gek!”, reageerde de zangeres. „Ik ben helemaal perplex. En dat terwijl ik net aan het vertellen was hoe geweldig het was om met Candy mee te mogen reizen begin jaren 90, waar alles is begonnen. Ik denk bijna, waar heb ik het aan te danken? Maar het is absoluut welkom.”

Het is de elfde keer dat 100% NL een Oeuvre Award uitreikt. Artiesten als Marco Borsato en Ilse DeLange namen hem eerder in ontvangst.