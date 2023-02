Premium Het beste van De Telegraaf

'Leonardo DiCaprio wil af van beeld dat hij alleen jonge vrouwen datet'

Titanic-ster Leonardo DiCaprio zou er behoorlijk van balen dat er aan de lopende band grapjes worden gemaakt over zijn veelbesproken liefdesleven. Het is geen geheim dat de 48-jarige acteur een zwak heeft voor dames die over het algemeen niet ouder zijn dan 25 jaar. „Hij wil voor eens en voor altijd van dit imago af!”