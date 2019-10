K3 schrijft geschiedenis

Het K3-lied 10.000 luchtballonnen is vanaf 5 november, de releasedatum van Just Dance 2020, beschikbaar voor iedereen in de Benelux die de game bezit. Dat heeft producent Ubisoft donderdag bekendgemaakt. Het nummer is opgenomen in de game omdat 10.000 luchtballonen de populairste track van K3 op YouTube is, met meer dan 31 miljoen views.

Just Dance is de populairste muziekgamefranchise aller tijden. Het spel is beschikbaar op Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One.