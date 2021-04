Huwelijk met Elettra maakte coronatijd voor Afrojack ’veel makkelijker’

„Het heeft alles echt veel makkelijker gemaakt”, vertelt de dj aan RTL Boulevard. Corona is nogal een omslag geweest voor Afrojack, die voorheen tweehonderd dagen per jaar in het vliegtuig doorbracht. „Ik deed overal shows. Dat ga je heel erg missen.”

Maar door zijn Italiaanse echtgenote heeft hij zich nog niet verveeld thuis. „We zijn beste vrienden dus dat maakt het echt heel makkelijk.” Daarnaast vult hij de dagen met veel gamen. „Ik speel best wel veel Call of Duty. Ook online met mijn maatjes. Dan voelt het toch minder alsof je in je eentje in je kamer zit.”

Hij is naar eigen zeggen wel gaan wennen aan zijn rustige leventje. „Vroeger zei ik na afloop van elk feestje: waar is het feestje? Ik was heel proactief op feestjes.” Maar nu zou hij ook rustig kunnen genieten van een filmpje na afloop van een optreden. „Daar ben ik veel chiller in geworden.”