Blake en Ryan doneren tonnen aan fonds na dood George Floyd

„Wij hebben nooit de zorgen gehad dat wij onze kinderen moeten voorbereiden op andere regels, wetten of wat er kan gebeuren als ze in de auto worden aangehouden”, schrijven Blake en Ryan, die samen drie kinderen hebben, op Instagram. „We weten het niet hoe het is om dat leven elke dag te ervaren. We kunnen ons niet voorstellen hoe het is om elke dag dat soort angst en boosheid te voelen. We schamen ons dat we in het verleden niet genoeg waren geïnformeerd over hoe diepgeworteld systematisch racisme is.”

De actrice en acteur voeden hun kinderen naar eigen zeggen anders op dan hoe zij zelf zijn opgevoed. „We willen meer weten over de ervaringen van andere mensen en praten met onze kinderen over alles, over alles... vooral onze eigen complexiteit. We praten over onze vooroordelen, blindheid en eigen fouten. Als we terugkijken zien we zo veel fouten waardoor we nu goed onderzoeken wie we zijn en wie we willen worden.”

Het koppel belooft hun kinderen meer bewust te maken van de raciale ongelijkheid die nog steeds heerst. Blake en Ryan roepen anderen op hetzelfde te doen en ook te doneren aan fondsen die daartegen strijden. Ook beloven de twee bij alle lokale verkiezingen te stemmen en zich in te lezen over alle schoolbesturen, politiechefs, burgemeesters en gemeenteraadslieden. „Maar vooral willen we ons voorrecht en platform gebruiken om een bondgenoot te zijn en helpen de pijn te verlichten van velen die het idee hebben dat ze in de steek worden gelaten.”