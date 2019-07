’Britt-Marie was here’ ✭✭

In Britt-Marie was hier accepteert de 63-jarige hoofdpersoon daarna met de moed der wanhoop het enige baantje dat er is. Ze pakt haar koffer en gaat als jeugdwerker aan de slag in het afgelegen Borg, waar ze ook het voetbalteam zal moeten coachen. Probleem is wel dat zij op beide vlakken geen enkele ervaring heeft.

Dit Zweedse drama met licht-komische insteek is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Fredrik Backman, vooral bekend van het eveneens verfilmde Een man die Ove heet. Werd daarin een mannelijke brompot steeds meer mens, nu zien we Britt-Marie opbloeien. Want hoewel zij bij haar komst aanvankelijk met enige scepsis wordt bezien, omarmen de plaatselijke bevolking en de kinderen haar al snel. Net als de gescheiden politie-agent Fredrik (Olle Sarri).

Jammer alleen dat regisseur Tuva Novotny die omkeer geen moment geloofwaardig weet te maken. Gehandicapt door een scenario dat de welbekende puzzelstukjes van een feelgoodfilm opzichtig aanreikt en in elkaar past, met de uitgebreide voice-over als handleiding. Britt-Marie was hier dicteert wat je als kijker moet voelen en laat niets aan de verbeelding over. Waardoor zelfs voor topactrice Pernilla August aan deze film weinig eer te behalen valt.

Marco Weijers