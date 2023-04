Halina Reijn en vriend Daniel de Ridder uit elkaar

„Daniel en ik willen via deze weg laten weten dat we onze romantische relatie al een tijd geleden hebben beëindigd, en als heel dierbare vrienden verder zijn gegaan. Bij deze nog een laatste tripje down memory lane”, schrijft Reijn op Instagram. Ze plaatst een aantal foto’s van haar en oud profvoetballer De Ridder. Haar ex-vriend heeft dezelfde foto’s met hetzelfde onderschrift geplaatst.

In mei 2017 deelde de actrice en filmmaker voor het eerst een foto van De Ridder op Instagram. Reijn woont al enige tijd voor haar werk in Amerika. Daardoor zag de relatie van Reijn en De Ridder er al een tijdje anders uit, zo vertelde ze toen aan de Flair. „Ik voel wel dat ik druk op ons leg, en hij kan natuurlijk ook niet zomaar in New York komen wonen. Maar Daniel snapt heel goed dat ik hiervoor wil gaan en is daarnaast ook heel trots.”