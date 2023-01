Lize Korpershoek reageert op kritiek op column over abortus

„Hoe meer mensen publiekelijk over de column vallen, (en mijn woorden in een context plaatsen die hun saaie verhaal dient) hoe meer mensen die dit nodig hebben het zullen lezen. Thanks schatten!!”, reageert de 37-jarige Korpershoek zondag op Twitter.

Maxime Meiland noemde de column ’truttigheid ten top’. „Het is geen pop”, voegde ze daar aan toe. Yvonne Coldeweijer vond dat Korpershoek sprak over een abortus alsof het een ’modeverschijnsel’ was

In haar column in Flair vertelt Korpershoek onder meer over het enige familielid dat haar steunde, de veroordelende reacties, de bedenktijd voor een abortus en over de eenzaamheid die de gebeurtenis met zich meebracht. „Terwijl verdovende vloeistof via een infuus mijn aderen instroomt, bied ik in mijn gedachten mijn excuses aan het hompje cellen in mijn baarmoeder. ’Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet’”, schreef ze.