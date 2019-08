IAMDDB niet op Lowlands door vertraging vliegtuig

De 23-jarige heeft ernstige vertraging met haar vliegtuig. Omdat de show in de Heineken-tent op zulke korte termijn wordt afgeblazen, lukte het de organisatie niet om vervanging te regelen.

De 27e editie van Lowlands is vrijdag afgetrapt. Op het festival, dat tot en met zondag duurt, staan acts als New Order, A$AP Rocky, Billie Eilish en The National.