Patty Brard neemt afscheid van moeder

De moeder van Patty Brard overleed vorige week donderdag op 91-jarige leeftijd. Patty was er samen met dochter Priscilla bij toen Gerda Brard haar laatste adem uitblies. Haar overlijden kwam niet onverwacht. Gerda leed aan Alzheimer en ging de laatste weken zienderogen achteruit.

„Ik ben heel dankbaar dat ik samen met de mensen die ons dierbaar zijn afscheid heb kunnen nemen. Mijn moeder is rustig en vredig ingeslapen. Ze is nu bij mijn vader en broertje. Het is heel triest, maar gelukkig hebben we haar nog een prachtig laatste jaar kunnen geven. Ik wil graag het verzorgend personeel bedanken voor hun toegewijde en liefdevolle zorg”, liet Patty weten.