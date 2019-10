Cuba Gooding Jr. zegt opnieuw onschuldig te zijn

Cuba Gooding Jr. Ⓒ Hollandse Hoogte

Cuba Gooding Jr. heeft donderdag voor de rechtbank in New York gezegd dat hij ook onschuldig is in de meest recente aanrandingszaak die tegen hem is aangespannen. De acteur werd eerder deze maand voor de zoveelste keer aangeklaagd, ditmaal omdat hij een serveerster van een nachtclub in een bil zou hebben geknepen.