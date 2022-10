Vermeend slachtoffer Weinstein: ’Hij duwde me op bed en trok mijn kleren uit’

Volgens Matthau vroeg Weinstein haar bijna twintig jaar geleden op de set van de film Havana Nights om hem op zijn kamer „naakt te masseren”. Toen de actrice weigerde omdat ze verloofd was, vroeg de producent naar de naam van haar vriend en zei deze te kennen, en dat het dan dus om een „massage tussen vrienden” zou gaan. Ook zou Weinstein hebben gezegd dat hij dit ook met actrice Gwyneth Paltrow hebben gedaan: „Kijk wat ik voor haar carrière heb betekend.”

Matthau kreeg echter geen bijval van de choreograaf en producer van de film die ze om hulp had gevraagd. Toen ze na haar pauze terug op de set kwam, vertelde de actrice dat Weinstein haar met zijn assistente opwachtte om „te praten over toekomstige projecten”. De assistente zou er naar eigen zeggen de hele tijd bijblijven, dus Matthau „wist dat ze vanaf toen niet meer alleen was”.

Masturberen

Ondanks dat de drie samen in een limousine naar de hotelkamer van Weinstein reden, ging de assistente van de producer weg toen ze zijn kamer binnengingen. Eenmaal binnen, zo vertelde Matthau, duwde Weinstein de actrice op bed en trok hij haar kleren uit. Hij betastte haar en begon te masturberen om vervolgens op haar borsten en gezicht klaar te komen. „Ik was alleen maar heel dankbaar dat ik niet verkracht werd”, zei de vrouw in de rechtbank. „Ik veegde alles af en kleedde me zo snel mogelijk aan en vertrok weer.”

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Begin oktober begon een nieuwe zaak tegen de producent. Er zijn elf nieuwe aanklachten, zoals gewelddadige verkrachting en gedwongen orale seks met vrouwen.

Als de jury hem schuldig acht, kan Weinstein worden veroordeeld tot ruim honderd jaar extra achter de tralies. Hij zegt onschuldig te zijn.