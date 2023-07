Emma Thompson (64) steelt ’hete’ show

Als genodigde bij een haute couture-show van het luxe Italiaanse modehuis Giorgio Armani vermaakte de Good Luck to You, Leo Grande-ster zich opperbest, getuige deze kiekjes.

Een selfie? Natuurlijk, gezellig! Ⓒ Getty Images

Beetje poseren, lachen met haar dochter Gaia Wise (23), photobomben van collega-actrice Laura Dern en toegestroomde fans verblijden: deze inmiddels 64-jarige Dame is the live of the party. Al vond ze het aan de catwalk wat minder plezant. „Het is hier zo heet, wie bedenkt dit!”, zou ze tegen een geamuseerde Kate Hudson hebben verzucht.

Emma’s dochter Gaia Wise is ook een zonnetje in huis. Ⓒ Getty Images