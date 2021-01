Reprise Kinky Boots gaat opnieuw niet door

„We kunnen er nu nog niet met zekerheid vanuit gaan dat juni aanstaande de situatie in de theaters weer normaal zal zijn, hetgeen voor een grote show als Kinky Boots wel een vereiste is”, laat Cornelissen maandag weten op Instagram. „Daar komt bij dat een aantal spelers in belangrijke rollen in de voorgenomen periode inmiddels geopteerd zijn voor andere producties. We kunnen dus weinig anders dan wederom een realistische beslissing nemen en daarom nu deze knoop doorhakken.”

Kinky Boots moest vorig jaar abrupt stoppen vanwege de coronacrisis en zou dit jaar juni weer terugkeren. „Het noodgedwongen stopzetten van de Kinky Boots tournee in maart vorig jaar hebben wij als een zeer bittere pil ervaren. Met deze voor Nederland nieuwe titel staken we onze nek uit. En gelukkig met succes.”

Op korte termijn richten de producenten zich op theatershows die ook kunnen met 1,5 meter afstand. Ook staan er voor later grote producties als The Rocky Horror Show en Titanic gepland. „Aan Kinky Boots zullen we altijd met veel plezier en trots blijven terugdenken. Iedereen nogmaals dank en be who you wanna be.”