Buitenland

Razzia in Myanmar: ’Ze hebben ieder huis doorzocht’

Myanmarese veiligheidstroepen hebben in de nacht van maandag op dinsdag alle huizen doorzocht in een buurt in Yangon, waar vaak demonstraties tegen de militaire staatsgreep plaatsvinden. Volgens ooggetuigen zijn tientallen mensen aangehouden in de grootste stad van het land.