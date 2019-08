’Australische tour Spice Girls gaat niet door’

Volgens de krant zou Geri geweigerd te hebben te tekenen voor een concertreeks in Australië, ’omdat ze het geld toch niet nodig heeft’. Geri is na Victoria Beckham de rijkste Spice Girl en is goed voor 51 miljoen euro.

De verhalen dat de Spice Girls naar Australië zouden komen werden gevoed door Mel B, die tijdens de laatste reünieshow in Londen tegen het publiek riep: „We zien jullie in februari in Australië!” Scary Spice, toch al de meest loslippige van het stel, bekende later in een Engelse ochtendshow dat er nog helemaal niets vastgelegd was. „Ik dacht: ’Als ik dat gewoon publiekelijk roep, dan gaat de rest van de band ook wel mee’.”