Zo lokte Mark Ronson Miley Cyrus

Miley Cyrus en producer Mark Ronson op de Pyramid Stage op het Glastonbury Festival Ⓒ ANP

Hoewel Mark Ronson een van de meest succesvolle muziekproducers ter wereld is, stond Miley Cyrus niet direct te springen om met hem de studio in te duiken. De Brit moest jaren geduld hebben voordat het lukte, vertelt hij in gesprek met The Daily Telegraph.