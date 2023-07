Paris Hilton ontsnapt niet aan de regen op Tomorrowland: superster glijdt uit op podium

De Amerikaanse Paris Hilton begon zondagavond met hoge moed aan haar set op Tomorrowland. Terwijl ze het nummer Barbie Girl van Aqua draaide, wilde ze een dansje doen op het podium The Library. Maar zelfs de superster kon niet ontsnappen aan het slechte weer in Boom, want ze gleed uit op de gladde vloer.

Ⓒ Getty Images