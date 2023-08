Auteur bevestigt boekverfilming door Harry en Meghan

„Ik ben zo enthousiast over dit project, het werken met Netflix en Archewell en om Meet Me at the Lake op het witte doek te brengen”, zegt Fortune. „Ik kan me geen beter partnerschap voorstellen.” Het boek van Fortune is in mei verschenen en vertelt het verhaal van een vrouw die de liefde vindt na het tragische verlies van haar moeder bij een auto-ongeluk. Fox News schrijft dat het boek om die reden een link heeft met het leven van Harry, gezien zijn moeder prinses Diana ook overleed na een auto-ongeluk.

Eerder bracht The Sun al dat de hertog en hertogin van Sussex aan het project zouden werken, maar Fortune heeft dat nu bevestigd. Het is de eerste keer dat de Britse prins en Meghan betrokken zijn bij een filmproductie.

In 2020 sloten Harry en Meghan een deal met Netflix, waarbij werd aangekondigd dat het stel documentaires, films en series (voor kinderen) wilde maken. Tot nu toe zijn twee documentaires verschenen, waaronder een veelbesproken zesdelige docureeks over hun eigen leven.