Zenders krijgen meer tijd voor minder reclame; NPO 3 blijft

Ⓒ NPO

De televisiezenders van de publieke omroep mogen langer reclamespotjes blijven uitzenden. Het plan van mediaminister Arie Slob om de publieke televisie over anderhalf jaar vóór acht uur ’s avonds reclamevrij te maken, is van tafel. In ruil daarvoor beloven de omroepen vanaf 2022 de reclame in vijf jaar tijd met de helft terug te brengen.