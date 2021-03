Opnames Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi starten volgende maand

Streamingdienst Disney+ deelde ook de namen van een reeks nieuwe castleden die in serie te zien zullen zijn. Zo spelen ook onder anderen Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani en Rupert Friend een rol.

Zoals al bekend kruipt Ewan McGregor opnieuw in de huid van Obi-Wan Kenobi. De acteur speelde die rol eerder al in de Star Wars-films The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005). Ook was hij te horen in The Force Awakens uit 2015.

In de originele Star Wars-trilogie speelde Alec Guinness de rol van Obi-Wan Kenobi, de meester van Anakin Skywalker, ofwel Darth Vader.