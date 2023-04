’The pope’s exorcist’ is herhaling van duivelse zetten

Gabriele Amorth werd in 1986 officieel door het Vaticaan werd aangesteld als chef exorcist. Na zijn pensionering in 2000 schreef deze Italiaanse geestelijke twee boeken over zijn duiveluitdrijvingen, waarvan hij er naar eigen zeggen tienduizenden had verricht. De makers van de film onderstrepen dat hun horroravontuur geïnspireerd is op diens verhalen, maar dat deze niet echt als basis dienden.

Wraakengel

Oscarwinnaar Crowe (Gladiator) geef gewicht aan de titelrol, met een zorgvuldig gedoseerde portie ironie. Als hij met wapperende gewaden Rome doorkruist op zijn Vespa, oogt zijn Amorth als een wat zwaarlijvige wraakengel. Toch slaan lang niet alle kwade geesten zomaar op de vlucht wanneer hij nadert. En wanneer hij naar Spanje afreist om in een voormalige abdij een bezeten jongen te verlossen van zijn bezetenheid, blijkt de vuige demon in kwestie hem zelfs op te wachten. Daarnaast stuit de priester er op een geheim dat de kerk al eeuwenlang verdoezelt.

Alles wijst erop dat producenten en hun hoofdrolspeler met deze film een nieuwe, succesvolle griezelreeks à la The conjuring van de grond hopen te tillen Of dat lukt valt te betwijfelen. Want op Russel Crowe’s horrordebuut na, blijkt het op zichzelf best amusante The pope’s exorcist vooral een herhaling van duivelse zetten.

✭✭✭