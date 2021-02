Frank Jansen breekt enkel na val

De voormalig ster van Paleis voor een Prikkie en Frank en Rogier checken in wilde het weekend nog even van het mooie weer genieten en ging naar buiten. Maar daarbij kwam hij lelijk ten val, waarbij zijn enkel de klap opving. Toen de pijn niet wegtrok, is Frank na het weekend naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat zijn enkel gebroken was.

De komende zes weken zit de tv-ster dan ook in het gips en moet hij herstellen.