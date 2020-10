Dochter Dynasty-ster spreekt voor het eerst over leven in sekscult

Catherine Oxenberg en haar dochter India (2007) Ⓒ Getty Images

Het was in 2018 groots nieuws. De zogenaamde zelfhulp-club NXIVM blijkt een bizarre sekssekte te zijn, waar vrouwen gebrandmerkt worden, gedwongen seks moeten hebben op ’oproepbasis’ en worden geslagen, uitgehongerd en gebrainwasht. Een van de slachtoffers, India Oxenberg (29), dochter van Dynasty-actrice Catherine Oxenberg (59), spreekt nu voor het eerst over haar leven als slaaf.