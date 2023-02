Dionne Stax ’ontroerd’ door deelnemers De Nieuwe Vermeer

De presentatrice krijgt ’superveel energie’ van al die verschillende deelnemers en hun eigen interpretaties van de opdracht. „Ze praten vol passie over hun werk en hoe ze alles doen. Goud, hout, koper, knopen, potloden. Er is zoveel voorbijgekomen.” Het programma is volgens Stax ook voor alle leeftijden. „Ik heb jong en oud gezien. Iedereen doet mee!”

Elke aflevering draait om één verloren werk, waarvan bijvoorbeeld nog oude beschrijvingen bekend zijn of in een enkel geval een foto. De meesterschilders moeten op basis van die beschrijving iets maken dat lijkt alsof het van de zeventiende-eeuwse schilder zelf is. De honderden deelnemers in de vrije categorie maken vrije interpretaties. Per verloren schilderij wordt één winnaar gekozen uit de vrije categorie en één winnende meesterschilder. Winnende meesterschilders zien hun schilderijen terug in het Mauritshuis in Den Haag.

Stax kon de werken van Vermeer al waarderen, maar door het maken van dit programma groeide haar interesse voor de schilder. „Doordat zijn werken zo onder de loep worden genomen, leer je veel meer over zijn werk en over de man zelf”, legt de presentatrice uit. „Je krijgt te horen wat nou typisch Vermeer is, zoals zijn kleurgebruik en lichtval.” Ze hoopt dat kijkers door dit programma wijzer worden over de schilder en zijn werk. „En dat mensen kunnen genieten van alles wat er gemaakt wordt in het programma.”