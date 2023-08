Intieme beelden herstel Edwin van der Sar: ’Step by step’

Op de beelden is te zien hoe Van der Sar in het ziekenhuis ligt. Later is hij aan het lopen en doet hij oefeningen rondom zijn huis. Hij steekt zelfs zijn duim op naar de camera. „Step by step”, schrijft vrouw Annemarie bij de video.

Begin juli werd de oud-keeper getroffen door een hersenbloeding. Een tijdje moest hij op de intensive care verblijven. Inmiddels is hij weer thuis en werkt hij aan zijn herstel.