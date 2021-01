Portugese fadozanger Carlos do Carmo (81) overleden

Do Carmo werd 81. Hij overleed in een ziekenhuis in zijn geboorteplaats Lissabon. „Hij vernieuwde de fado en maakte die klaar voor de toekomst”, zo reageerde de Portugese premier Antonio Costa op zijn overlijden.

Do Carmo was niet alleen een ster van de traditionele fado, maar hij gaf het genre een nieuwe draai door met een orkest te gaan werken in plaats van de vertrouwde begeleiding door twee gitaristen. Ook liet hij zich beïnvloeden door de Braziliaanse bossanova en zangers als Frank Sinatra.

Do Carmo was in 2014 de eerste Portugese artiest die een Latin Grammy Award voor zijn hele carrière ontving. Hij stond op het podium in onder meer Parijs, Frankfurt, Londen en New York.