De zomer van... Simon en Annemarie Keizer

Waar zanger Simon Keizer zijn Instagramaccount zorgvuldig afgesloten houdt, is zijn vrouw Annemarie open. Wel houdt ze geheim waar hun gezinnetje de zomervakantie doorbrengt. Maar zie: palmbomen, rieten parasols, strand en zee en je weet dat de Keizers een heerlijke zonvakantie hebben gekozen.

Wat doet het Volendamse stel zoal op vakantie? Vooral van elkaar genieten! Echtgenoot Simon en dochtertje Kiki zijn dan ook de ’allerliefste lievelingsmensen’ voor Annemarie en de momenten met hen koestert ze dan ook. Ze geniet dan ook volop in het zonnetje, al bracht een wespensteek even paniek in de tent. Maar: ’Een allergische reactie is uitgebleven, ik kan weer lopen’. Alle reden dan ook om ’de dag’ gewoon weer met een dansje te beginnen. En maandag begint ze de nieuwe week gewoon met een zomerse bikinifoto en heeft ze daarmee lak aan de ’moedermaffia’. „Ja, ik ben mama en plaats bikinifoto’s, om de moedermaffia voor te zijn.”

Bijkomen van: De twee hadden dit jaar eigenlijk een geweldige wereldreis gepland, een reis waar ze al tijden van gedroomd hadden. Door corona moesten ze die echter vroegtijdig afbreken, wat voor Annemarie toch wel even voor tranen zorgde.