La Bamba-zanger Trini Lopez (83) overleden

Onder de naam Trinidad López III groeide hij in Texas op als zoon van Mexicaanse immigranten. Hij werd ontdekt door zanger Frank Sinatra die hem een platencontract bezorgde. Met zijn versie uit 1963 van het nummer If I Had a Hammer haalde hij een nummer 1-hit in 25 landen, waaronder de Nederlandse hitlijst Tijd voor Teenagers Top 10. Lopez had ook nog hits met onder meer Lemon Tree en La Bamba.

Lopez speelde ook in verschillende films, zoals in The Dirty Dozen uit 1967 naast Lee Marvin en Charles Bronson. Hij trad tot op hoge leeftijd op. In 2013 was hij te gast in de zomerconcerten van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht.