Imanuelle Grives vecht voorarrest niet aan

„Ofschoon zij graag naar huis in Nederland wil om zich voor te bereiden op de rechtszaak heeft Imanuelle vertrouwen in het verdere verloop van het onderzoek”, staat in de verklaring. Het management van de actrice zei vrijdag al dat de uitspraak een grote teleurstelling voor Imanuelle en haar familie is.

Bekijk ook: Imanuelle Grives blijft langer vast

De 34-jarige Rotterdamse verblijft in de gevangenis in Antwerpen nadat ze vorige week zondag op het Belgische festival Tomorrowland werd aangehouden met een grote hoeveelheid drugs op zak. Ze zou meer dan honderd xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine bij zich hebben gehad. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Grives heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol.

Het OM zet het gerechtelijk onderzoek voort. Eerder zei een woordvoerder dat haar verklaring over de voorbereiding op een nieuwe rol een heel dubbel verhaal is. „Het blijven strafbare feiten.” In een verklaring van het OM staat dat zij ’aangehouden blijft op verdenking van mededaderschap in de handel van verdovende middelen/psychotrope stoffen’.