Club Ondersteboven laatste kanshebber Gouden RadioRing

Eerder op maandag werd bekend dat de ochtendshows Mattie & Marieke, Ekdom in de morgen, Veronica Inside en Somertijd zijn genomineerd. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden RadioRing, die sinds 2006 wordt uitgereikt, dat er geen radioprogramma van de publieke omroepen kans maakt op de publieksprijs.

Club Ondersteboven maakte ook vorig jaar kans op de publieksprijs, maar toen won Evers staat op van Radio 538. Tom en Bram lieten maandagavond de champagne knallen voor deze tweede kans. Bram Krikke: „Het is ons weer gelukt, we zijn genomineerd voor de Gouden RadioRing. Ik voel me vereerd, Tom.”

Stembussen

Volgens verkiezingsorganisator Rob Janssen is er massaal gestemd op Club Ondersteboven.„Vanaf morgen om 8.00 uur gaan de stembussen weer open op goudenradioring.nl. Stemmen kan tot 30 januari en dan zullen we zien wie er gaat winnen”, zei Janssen.

Tom en Bram noemen het een grote eer genomineerd te zijn met grote radio-iconen. Tom: „We zijn broekies tussen die grote namen. We zitten hier nog geen drie jaar op deze plek. Mijn hart zit in mijn keel. Iedereen bedankt voor het stemmen.”

De uitreiking van de Gouden RadioRing is op donderdag 30 januari in theater Gooiland in Hilversum. Vorig jaar ging Bram Krikke met de Marconi Award voor aanstormend talent naar huis en won hij de Zilveren RadioSter voor beste radiopresentator.