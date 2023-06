Aantal kijkers derde aflevering Marcel & Gijs nagenoeg gelijk

Naar de eerste aflevering maandag keken beduidend meer mensen: ongeveer 611.000. Het programma is de zomervervanger van de kijkcijferhit Vandaag Inside.

De twee hadden er zelf al rekening mee gehouden dat er flink wat mensen niet meer zouden kijken na de eerste aflevering, zo zeiden ze eerder in hun podcast Weer een dag. Groenteman en Van Roosmalen vonden het eigenlijk wel fijn dat „de helft” weer zou afhaken. „Dus dan zitten we precies waar we willen, lekker in de marge, lekker in die kookpot te roeren. En dan zonder dat iemand het doorheeft hele mooie programma’s maken”, aldus Van Roosmalen.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal op NPO 1 met 1,6 miljoen kijkers, gevolgd door het RTL Nieuws op RTL 4 met 905.000 kijkers. Kinderen kopen een huis was op SBS6 het best bekeken programma met 436.000 kijkers.