Matthijs van Nieuwkerk: ’Schaam me kapot dat DWDD een burn-outfabriek was’

„Ik ga niet met een groen en rood potlood in de hand alle scènes en opmerkingen in dat stuk doorlopen. Dat is onnodige stilstand. We moeten vooruit en zorgen dat iets als een angstcultuur zoals beschreven in de Volkskrant niet meer voorkomt”, zegt hij in gesprek met het NRC.

Van Nieuwkerk schrok toen hij in de Volkskrant las dat veel medewerkers een burn-out aan de werksfeer hebben overgehouden. „Ik wist natuurlijk van die incidenten. Van mijn driftbuien. Maar wat ik niet wist: dat we – zoals op de voorpagina van de Volkskrant stond – een burn-outfabriek waren. (...) „En ja, dan schaam je je helemaal kapot. Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt me ontzettend.” Van het hoge aantal burn-outs had Van Nieuwkerk naar eigen zeggen geen weet.

Niet waard

Van Nieuwkerk zegt ook dat het succes van DWDD het hoge aantal burn-outs niet waard was. „Deze vraag houdt me sinds het verschijnen van het artikel bezig. Was het het waard? Was het het waard dat collega’s zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Wat dat betreft was de prijs te hoog en dat had niet mogen gebeuren en dat spijt me. De zin ’waren we er maar nooit aan begonnen’ schiet ook wel eens door mijn hoofd. En dan denk ik: er hebben in vijftien jaar meer dan duizend medewerkers bergen werk verzet voor DWDD, met veel toewijding en ik denk ook vaak met trots. Dus ja, ik worstel erg met het antwoord op deze vraag.”

Te heftig

De presentator vindt ook dat hij eind vorig jaar, toen de kwestie naar buiten kwam, te heftig heeft gereageerd. Voor Van Nieuwkerk voelde het artikel in eerste instantie „eenzijdig en buitenproportioneel”. „Ik vond dat er per se een reactie van mij bij dat stuk moest. Dat was in die hectiek natuurlijk buitengewoon onverstandig. Ik had me schrap gezet en reageerde vanuit een verdedigende reflex. Stom, stom, stom. Ik had gewoon moeten zeggen: jongens, time-out. En drie weken bedenktijd moeten nemen. De hele storm over me heen laten komen en daarna benoemen wat wél waardevol was aan het stuk en ruiterlijk mijn excuses aanbieden voor wat er niet goed is gegaan.”

Wandeling

Excuses aanbieden voor wat er niet goed is gegaan, heeft hij de afgelopen tijd gedaan. Persoonlijk. Van Nieuwkerk ontving de afgelopen maanden veel oud-medewerkers van DWDD, anderen zocht hij op voor een wandeling. De presentator leerde tijdens die gesprekken dat er „verschillende werkelijkheden naast elkaar” bestonden. „Er waren mensen die zich niet herkenden in het Volkskrant-verhaal, die het echt wel pittig vonden om voor het programma te werken, maar toch vooral een inspirerende tijd hebben gehad. Er waren ook zeer confronterende gesprekken met collega’s met wie ik heel veel jaren, dacht ik, met plezier had samengewerkt en met wie ik soms nóg werkte, die nu toch zeggen: ik vond je intimiderend en ik vond het moeilijk dat toen tegen je te zeggen.”