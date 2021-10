Weduwe hoorde via sociale media dat Kobe Bryant en dochter waren overleden

Vanessa had van een assistent gehoord dat er een ongeluk had plaatsgevonden. Ze wist toen nog niet hoe het met Kobe en Gianna ging. Rond hetzelfde moment deelde entertainmentsite TMZ het nieuws dat de basketballer was overleden.

De weduwe zegt dat ze, voor ze van de hulpdiensten hoorde dat haar man en dochter waren overleden, meldingen binnen zag komen met ’RIP Kobe’ op haar mobiel. Pas later vertelde de politie haar dat haar man en ook haar dochter waren overleden.

Volgens The New York Times had Vanessa dit verhaal gedeeld tijdens een getuigenis via Zoom afgelopen dinsdag, als onderdeel van de rechtszaak die ze vorig jaar begon. Ze klaagt het politiebureau in Los Angeles aan wegens onder meer nalatigheid en het veroorzaken van emotioneel leed.