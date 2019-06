Party Animals bij jubileum van Paul Elstak

Ⓒ ANP Kippa

Paul Elstak heeft de Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor uitgenodigd voor zijn jubileumconcert waarmee hij het 25-jarige bestaan viert van zijn hit Rainbow in the Sky. Het stadionconcert op zaterdag 14 december in Gelredome in Arnhem belooft de grootste show van Paul Elstak ooit te worden.