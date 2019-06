Dit bijzondere cadeau gaf Catherine aan prins William

Samen met hun drie kinderen George, Charlotte en Louis, heeft Catherine een plakboek gemaakt vol familiefoto’s en tekeningen. Om ervoor te zorgen dat William zijn cadeau niet zou ontdekken, bewaarde haar zus Pippa het plakboek in haar huis.

Volgens een bron van The Sun is het cadeau bedoeld om William er aan te herinneren dat familie belangrijk is.

„Catherine en de kinderen hebben een groot album samengesteld met schilderwerkjes van de kinderen, tekeningen en fotocollages. „Het weerspiegelt wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Er is waarschijnlijk een foto of tekening van ieder evenement waarbij ze betrokken waren”, verklaart de bron.

„Het heeft heel veel tijd in beslag genomen om het album te maken. En als cadeau heeft het echt een betekenis. Je zou kunnen stellen dat dat het William eraan moet herinneren wat nu echt belangrijk is. Het is met veel zorg samengesteld.” Het album zou het thema ’En toen waren er drie’ hebben gekregen, met een knipoog naar de geboorte van prins Louis in april vorig jaar.