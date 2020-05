Debuutalbum The Strokes onbetwiste redding van rock-’n-roll

The Strokes, ofwel v.l.n.r. Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Julian Casablancas and Nikolai Fraiture. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Het debuutalbum van The Strokes, begin deze eeuw, zorgde voor flink wat opschudding in het muzieklandschap. Achterhaalde rockbands als Limp Bizkit en Korn moesten wijken, muziekliefhebbers van dertig plus kregen eindelijk het ’het gevoel van toen’ weer terug en aanstormende bands lieten zich inspireren. Is this it was de redding van rock-’n-roll.