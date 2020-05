Brian Austin Green en Megan Fox gaan scheiden

Er gingen al een tijdje geruchten dat de twee uit elkaar waren. Beide werden gespot zonder hun trouwring en Fox werd een paar keer gefotografeerd met Machine Gun Kelly. Green laat weten dat de twee ondanks hun breuk nog op goede voet staan. „Ik zal altijd van haar blijven houden, en ik weet dat zij altijd van mij zal houden. We hebben samen een gezin opgebouwd, en dat is heel cool en heel speciaal.”

Over de vermeende affaire van zijn vrouw met Machine Gun Kelly, die eigenlijk Colson Baker heet, zegt hij: „Ze heeft een vent leren kennen, Colson. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Megan en ik hebben het over hem gehad. Ze zijn op dit moment alleen goede vrienden. Ik vertrouw haar in haar keuzes, daar is ze altijd goed in. Ik wil niet dat mensen denken dat zij en hij de slechteriken zijn en dat ik een slachtoffer ben.”

Fox en Green kondigden in 2015 ook al hun scheiding aan. Die plannen zetten ze opzij toen de actrice zwanger bleek van hun derde kind. De twee zijn ouders van zoons Noah (7), Bodhi (6) en Journey (3). Green heeft ook een 18-jarige zoon, Kassius, uit zijn relatie met actrice Vanessa Marcil.