Echtpaar Ellen Pieters en Han Oldigs als Adam en Eva 2.0

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Pieters en Oldigs als twee wezens die gaandeweg de vorm aannemen van een man en een vrouw en de wereld en elkaar ontdekken. Ⓒ Roy Beusker

Ze zijn al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd en staan nu samen op de planken in de komedie Adam en Eva 2.0. Ellen Pieters (58) en Han Oldigs (63) reizen met elkaar naar de repetities en voorstellingen, maar ook thuis in het Noord-Hollandse Beets met uitzicht over de weilanden worden de scènes zo nodig nog doorgenomen. Pieters: „Wij kunnen gelukkig heel goed op elkaars lip zitten.”